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Денис Бойко: Днепр-1 – это была пародия на команду
Экс-кипер Днепра высказался о Днепре-1
фото из свободных источников
Уже бывший голкипер Денис Бойко, который не так давно завершил карьеру, высказался о "Днепре-1", который в свое время пришел на смену "Днепру".
"Да, был там "Днепр-1", извините болельщики, но для меня это была пародия. Я говорю это абсолютно откровенно. "Днепр-1" для меня – это была пародия на команду.
Почему? Вот тот же "Кривбасс", его вернули, и он остался тем же "Кривбассом". Я играл за "Кривбасс".
А вы делаете "Днепр-1", я понимаю, что это какие-то свои моменты, в которые мне не нужно лезть.
Я играл во многих клубах, но именно в "Днепре я оставил" часть своей души. Это для меня и многих игроков – больше, чем команда", - сказал Бойко.
Напомним, что именно в "Днепре" Денис Бойко, провел, пожалуй, лучшие годы своей карьеры, когда дошел с командой до финала Лиги Европы.
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