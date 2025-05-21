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Денис Бойко: Днепр-1 – это была пародия на команду

Премьер-лига
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Экс-кипер Днепра высказался о Днепре-1

Денис Бойко: Днепр-1 – это была пародия на команду

фото из свободных источников

Новина українською

Уже бывший голкипер Денис Бойко, который не так давно завершил карьеру, высказался о "Днепре-1", который в свое время пришел на смену "Днепру".

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"Да, был там "Днепр-1", извините болельщики, но для меня это была пародия. Я говорю это абсолютно откровенно. "Днепр-1" для меня – это была пародия на команду.

Почему? Вот тот же "Кривбасс", его вернули, и он остался тем же "Кривбассом". Я играл за "Кривбасс".

А вы делаете "Днепр-1", я понимаю, что это какие-то свои моменты, в которые мне не нужно лезть.

Я играл во многих клубах, но именно в "Днепре я оставил" часть своей души. Это для меня и многих игроков – больше, чем команда", - сказал Бойко.

Напомним, что именно в "Днепре" Денис Бойко, провел, пожалуй, лучшие годы своей карьеры, когда дошел с командой до финала Лиги Европы.

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Денис Бойко СК Днепр-1 Днепр
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Источник:
Денис Бойко
Опубликовал: Михаил Черныш
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