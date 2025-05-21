Два английских клуба следят за молодым нападающим Динамо

Два английских клуба наблюдают за молодым нападающим киевского "Динамо".

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, за Владиславом Ванатом следит "Эвертон" и "Лидс Юнайтед", который недавно вышел в Английскую Премьер-лигу, заняв первое место в Чемпионшипе.

Отмечается, что оба клуба готовы заплатить сумму отступных в его контракте в размере 20 миллионов евро. Также в СМИ появлялась информация о том, что одним из претендентов на трансфер Владислава Ваната является "Трабзонспор".

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Добавим, что в этом сезоне Владислав Ванат забил 21 гол и отдал 8 ассистов в 44 матчах за "Динамо" во всех турнирах. По данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 11 миллионов евро.