Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два английских клуба следят за молодым нападающим Динамо
Возможно, он будет играть вместе с еще одним украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine
Два английских клуба наблюдают за молодым нападающим киевского "Динамо".
Согласно информации от журналиста Экрема Конура, за Владиславом Ванатом следит "Эвертон" и "Лидс Юнайтед", который недавно вышел в Английскую Премьер-лигу, заняв первое место в Чемпионшипе.
Отмечается, что оба клуба готовы заплатить сумму отступных в его контракте в размере 20 миллионов евро. Также в СМИ появлялась информация о том, что одним из претендентов на трансфер Владислава Ваната является "Трабзонспор".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне Владислав Ванат забил 21 гол и отдал 8 ассистов в 44 матчах за "Динамо" во всех турнирах. По данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 11 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Экс-полузащитник Динамо подал на Бурбаса в суд
- Источник: Два клуба УПЛ отказались от кандидатуры Вернидуба
- "Вероятно, это будет...". Ротань высказался относительно своего будущего
- Ротань уходит из Александрии? На него есть два основных претендента из Украины
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы