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Два английских клуба следят за молодым нападающим Динамо

Премьер-лига
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Возможно, он будет играть вместе с еще одним украинцем

Два английских клуба следят за молодым нападающим Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два английских клуба наблюдают за молодым нападающим киевского "Динамо".

Согласно информации от журналиста Экрема Конура, за Владиславом Ванатом следит "Эвертон" и "Лидс Юнайтед", который недавно вышел в Английскую Премьер-лигу, заняв первое место в Чемпионшипе.

Отмечается, что оба клуба готовы заплатить сумму отступных в его контракте в размере 20 миллионов евро. Также в СМИ появлялась информация о том, что одним из претендентов на трансфер Владислава Ваната является "Трабзонспор".

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Добавим, что в этом сезоне Владислав Ванат забил 21 гол и отдал 8 ассистов в 44 матчах за "Динамо" во всех турнирах. По данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

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Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Лидс Юнайтед Владислав Ванат
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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