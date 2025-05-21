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Ашур: Никаких вопросов к Буткевичу у меня быть не может

Премьер-лига
Обновлено

Тренер говорит, что он покинул Полесье на мажорной ноте

Ашур: Никаких вопросов к Буткевичу у меня быть не может

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший главный тренер "Полесья" Имад Ашур, который недавно был уволен со своего поста, рассказал о своих отношениях с президентом клуба Геннадием Буткевичем.

– Вы после этой истории публично поблагодарили Геннадия Буткевича. Какие у вас сейчас с ним отношения на фоне отставки?

– У нас с ним всегда были хорошие отношения. Я ни в коем случае не могу выразить президенту что-то другое, кроме уважения и благодарности. Независимо от того, как все закончилось, он остается человеком, который в меня поверил, который предоставил мне возможность продолжить свой тренерский путь на высшем уровне в моей стране. Это человек, который искренне любит свой проект и у которого огромное сердце. Никаких вопросов к Геннадию Владиславовичу быть не может.

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– В этой истории есть еще интересная деталь, касающаяся инсайда в марте – мол, с вами собирались продлить контракт до конца 2025 года. Действительно ли были такие разговоры и в итоге контракт все-таки продлили?

– Случайно кто-то мне рассказал об этой информации, что якобы должны были продлевать контракт. Но это была немного некорректная интерпретация инициативы президента. На самом деле просто было выражено доверие, что независимо от результатов текущего сезона я и мой тренерский штаб все равно останемся в клубе. Почему-то СМИ это интерпретировали как продление контракта. Хотя у меня и представителей тренерского штаба контракты были на два года до лета 2026-го. Очень многое люди интерпретируют как угодно. Ничего удивительного.

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Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич Имад Ашур
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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