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Кривбасс хочет выкупить арендованного хавбека. Стороны ведут переговоры по цене

Премьер-лига
Обновлено

Клемент Икенна пришелся ко двору в Кривом Роге

Кривбасс хочет выкупить арендованного хавбека. Стороны ведут переговоры по цене

fckryvbas.com

Новина українською

"Кривбасс" намерен выкупить контракт арендованного у болгарского "Левски" полузащитника Клемента Икенны.

Как сообщает болгарский сайт "Тема Спорт", сейчас идут переговоры между клубами по поводу цены на игрока, но стороны пока не могут прийти к согласию относительно финансовых русловий.

"Кривбасс" готов заплатить за игрока 100 тысяч евро, тогда как "Левски" хочет получить сумму в не менее 200 тысяч евро. Переговоры между клубами продолжаются и стороны надеются найти положительное решение.

Напомним, что 22-летний нигерийский футболист перешел в "Кривбасс" на правах аренды зимой 2025-го. Его аренда рассчитана до конца сезона текущего сезона.

За время в "Кривбассе" Клемент Икенна сыграл в 7 матчах в УПЛ без результативных действий.

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Источник:
Temasport
Опубликовал: Михаил Черныш
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