Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс хочет выкупить арендованного хавбека. Стороны ведут переговоры по цене
Клемент Икенна пришелся ко двору в Кривом Роге
fckryvbas.com
"
Как сообщает болгарский сайт "Тема Спорт", сейчас идут переговоры между клубами по поводу цены на игрока, но стороны пока не могут прийти к согласию относительно финансовых русловий.
"Кривбасс" готов заплатить за игрока 100 тысяч евро, тогда как "Левски" хочет получить сумму в не менее 200 тысяч евро. Переговоры между клубами продолжаются и стороны надеются найти положительное решение.
Напомним, что 22-летний нигерийский футболист перешел в "Кривбасс" на правах аренды зимой 2025-го. Его аренда рассчитана до конца сезона текущего сезона.
За время в "Кривбассе" Клемент Икенна сыграл в 7 матчах в УПЛ без результативных действий.
Популярное сейчас
- Источник: Два клуба УПЛ отказались от кандидатуры Вернидуба
- "Вероятно, это будет...". Ротань высказался относительно своего будущего
- Стала известна позиция Алонсо по поводу будущего Лунина
- Ожидаемо. Определился евротурнир, в котором в следующем сезоне сыграет Динамо
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения