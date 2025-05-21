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Ротань: Единственное, чего не хватает современным игрокам – это характер
Тренер рассказал о работе с молодежью
Фото: ФК Олександрія/Автор - невідомий
Главный тренер "
– Как тренер ты начинал работать не со взрослыми сформированными футболистами, а с молодежью. Какая она, молодежь? Насколько она отличалась от тебя, например, когда ты был молодой?
– Понимаешь, эта молодежь, которая была – они суперталантливы, и я, честно, благодарю Бога за то, что с ними работал.
– С ними тяжело?
– Тяжело. Потому что, наверное, единственное, чего им не дала современность – это характер. Это как раз то, что у нас было. У нас если у тебя что-то не выходит – это характер, ты должен до конца работать. И все равно эти пацаны гораздо более талантливы, чем мы – в плане мышления, работы с мячом.
Когда мы общались еще в то время с Андреем Николаевичем, он мне задавал вопрос: "Как думаешь, в Украине футболисты могут играть на мяче?" Я ответил: "Могут. Нужно работать, нужно давать им раскрываться".
Наш тренировочный процесс в последнее время основан на том, что мы должны играть от обороны и бежать в контратаки. Это я прошел, и ты прошел тоже (обращается к Денису Бойко – прим.).
С нами просто над этим не работали, не давали конкретных принципов, что мы должны делать. Не было у нас никаких выходов от ворот, потому что мы ставили мяч – и подальше, подбирали, отходили назад.
Андрей Николаевич мне сказал: "Нужно дать эти принципы футболистам". Когда у тебя есть четкое понимание, когда ты даешь футболисту принципы, когда ты с ними разговариваешь, поправляешь, делаешь видеоанализ на основе тренировки, на основе игры.
Дальше – они интеллектуальны, они это понимают. И они понимают, еще лучше как раз через айпад, что ты им нарисуешь, по телефону, что ты покажешь им.
– Современность – не на фишечках и не на ручках.
– Скажем так, оно работает все вместе. Немножко на фишечках, немножко на айпаде, на поле остановил, подсказал. Но большинство того, что они понимают, они понимают через современные средства.
– Я на тебя смотрю: сейчас ты рассказываешь – и аж кайфуешь от этого процесса.
– Кайфую, да. Это как раз наша работа, которую мы поняли. Потому что в этой ситуации можно было не понять, как до футболиста достучаться. А мы как раз поняли это.
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