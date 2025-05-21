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Кипер Вереса получил вызов в сборную Молдовы на матчи отбора ЧМ-2026
Андрей Кожухарь едет в сборную Молдовы
фото из свободных источников
Голкипер "
Матч Польша – Молдова состоится в Хожуве 6 июня. Поединок Италия – Молдова пройдет 9 июня в Реджо-Эмилии.
Ранее кипер уже сыграл три матча за сборную Молдовы. Он участвовал в спаррингах против Гибралтара и Сан-Марино, а также в матче отбора ЧМ против Эстонии.
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Источник:НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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