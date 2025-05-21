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Кипер Вереса получил вызов в сборную Молдовы на матчи отбора ЧМ-2026

Премьер-лига

Андрей Кожухарь едет в сборную Молдовы

Кипер Вереса получил вызов в сборную Молдовы на матчи отбора ЧМ-2026

фото из свободных источников

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Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь получил вызов в лагерь сборной Молдовы для участия в матче отбора на ЧМ-2026 против Италии и контрольного поединка против Польши.

Матч Польша – Молдова состоится в Хожуве 6 июня. Поединок Италия – Молдова пройдет 9 июня в Реджо-Эмилии.

Ранее кипер уже сыграл три матча за сборную Молдовы. Он участвовал в спаррингах против Гибралтара и Сан-Марино, а также в матче отбора ЧМ против Эстонии.

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Молдова Верес (Ровно) Андрей Кожухарь
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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