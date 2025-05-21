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Почти свершившийся факт. Эюпспор начал поиски тренера на замену Турану, который уходит в Шахтер

Премьер-лига

Осталось дождаться официоза

Почти свершившийся факт. Эюпспор начал поиски тренера на замену Турану, который уходит в Шахтер

prosports

Новина українською

О том, что главный тренер "Эюпспора" Арда Туран летом примет "Шахтер", в Турции пишут уже о как свершившемся факте.

Как пишет Fanatik, переход фактически согласован, и поэтому клуб начал поиски замены Турану. В шорт-листе Эюпспора на данный момент присутствуют Андреа Пирло и Фабио Каннаваро.

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Ранее сообщалось, что контракт 38-летнего Турана с "горняками" вступит в силу с начала следующего сезона - 2025/26. Согласно данным источника, Туран будет зарабатывать в "Шахтере" 2 миллиона евро в год.

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Напомним, в текущем сезоне под руководством Марино Пушича "Шахтер" занял третье место в турнирной таблице УПЛ и завоевал Кубок Украины.

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Источник:
Fanatik
Опубликовал: Михаил Черныш
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