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Почти свершившийся факт. Эюпспор начал поиски тренера на замену Турану, который уходит в Шахтер
Осталось дождаться официоза
prosports
О том, что главный тренер "Эюпспора" Арда Туран летом примет "
Как пишет Fanatik, переход фактически согласован, и поэтому клуб начал поиски замены Турану. В шорт-листе Эюпспора на данный момент присутствуют Андреа Пирло и Фабио Каннаваро.
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Ранее сообщалось, что контракт 38-летнего Турана с "горняками" вступит в силу с начала следующего сезона - 2025/26. Согласно данным источника, Туран будет зарабатывать в "Шахтере" 2 миллиона евро в год.
Напомним, в текущем сезоне под руководством Марино Пушича "Шахтер" занял третье место в турнирной таблице УПЛ и завоевал Кубок Украины.
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