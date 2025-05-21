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"Не за миллионы-миллионы", - Ашур рассказал, почему не заиграли некоторые новички Полесья

Премьер-лига
Обновлено

Вопрос времени

"Не за миллионы-миллионы", - Ашур рассказал, почему не заиграли некоторые новички Полесья

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже бывший тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал про адаптацию новичков команды.

– Прежде всего, интересует ситуация с зимними новичками, которые играли относительно мало. Особенно три центрхава: Томер Йосефи, Офек Битон и Александр Андриевский. В чем причина?

– Это исключительно вопрос адаптации, если мы говорим об иностранцах. Если о Саше Андриевском, то в какой-то момент это просто были тактические решения относительно того, кто должен выполнять определенную роль на поле. У нас был сложный матч с "Вересом" (1:5), хотя развитие событий в игре такого поражения не предполагало. Но это был ключевой момент, который привел к тому, что мы приняли решение немного адаптировать начальную структуру: как мы базово размещаем игроков в пространстве, как мы заполняем его. Соответственно, немного изменились роль и функции игроков на поле. От этого зависел и выбор состава.

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Что касается иностранцев, то это нормальный период адаптации. Адаптироваться к требованиям – это одно, а вот адаптироваться к чемпионату – совсем другое. Игрока, которому трудно с адаптацией, искусственно заставлять играть – это и его "под каток", и мы страдаем с точки зрения целостности и репутации. Я в этом не видел ничего критического. У нас были такие примеры, как Гиорги Майсурадзе, которому было трудно в первой части сезона. Ему нужно отдать должное, потому что он этот период адаптации прошел достойно и во второй половине сезона получал больше времени.

Каждый выполнял свою роль, но роли меняются очень быстро. Еще другие примеры есть. Вот Матич – в начале сезона был 5-м центральным защитником команды, а впоследствии безумно помог и в какой-то момент выгрыз себе место в стартовом составе, играл регулярно. Это все случаи.

Учитывая то, что трансферная кампания была направлена на игроков не за сумасшедшие деньги, не за миллионы-миллионы – то мы понимаем, что это всегда риск. Мы рассматриваем, что нам футболист может дать, но в то же время и осознаем, с какими препятствиями можем столкнуться. Это и приводит к периоду адаптации. Это нормально, что мы должны трезво распоряжаться теми финансовыми ресурсами, которые у нас есть.

Качества этих игроков бесспорны, но это все вопрос времени. Чемпионат Украины на сегодня, по моему мнению, движется в правильном направлении, поэтому конкуренция становится еще более сложной и ощутимой в каждом матче. Независимо от того, играем ли с командой из верхней половины таблицы, или с командой, которая борется за выживание. Нам с такими соперниками обычно наоборот было еще труднее.

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Полесье (Житомир) Имад Ашур
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