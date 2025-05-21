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Суркис: Ванат? Трансферы делаются в тишине
Ждем официальный факс?
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию СМИ о якобы интересе зарубежных клубов к нападающему команды Владиславу Ванату.
"Все это пока одни "вбросы", которые не имеют никаких подтверждений. Клуб ничего не получал. Будут предложения – будем рассматривать. Трансферы делаются в тишине", – сказал Суркис.
Напомним, что недавно источники сообщали об интересе к игроку от клубов Англии и Испании.
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Ну и отметим, что в текущем сезоне Ванат в составе "Динамо" провел 44 матча, в которых забил 21 гол и отдал 8 ассистов.
По оценкам Transfermarkt цена на форварда составляет 11 млн евро.
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