Суркис: Ванат? Трансферы делаются в тишине

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию СМИ о якобы интересе зарубежных клубов к нападающему команды Владиславу Ванату.

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"Все это пока одни "вбросы", которые не имеют никаких подтверждений. Клуб ничего не получал. Будут предложения – будем рассматривать. Трансферы делаются в тишине", – сказал Суркис.

Напомним, что недавно источники сообщали об интересе к игроку от клубов Англии и Испании.

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Ну и отметим, что в текущем сезоне Ванат в составе "Динамо" провел 44 матча, в которых забил 21 гол и отдал 8 ассистов.

По оценкам Transfermarkt цена на форварда составляет 11 млн евро.