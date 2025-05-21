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Суркис: Ванат? Трансферы делаются в тишине

Премьер-лига
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Суркис: Ванат? Трансферы делаются в тишине

Фото: ФК Динамо Київ

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Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию СМИ о якобы интересе зарубежных клубов к нападающему команды Владиславу Ванату.

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"Все это пока одни "вбросы", которые не имеют никаких подтверждений. Клуб ничего не получал. Будут предложения – будем рассматривать. Трансферы делаются в тишине", – сказал Суркис.

Напомним, что недавно источники сообщали об интересе к игроку от клубов Англии и Испании.

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Ну и отметим, что в текущем сезоне Ванат в составе "Динамо" провел 44 матча, в которых забил 21 гол и отдал 8 ассистов.

По оценкам Transfermarkt цена на форварда составляет 11 млн евро.

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Игорь Суркис Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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