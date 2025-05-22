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"Этого оказалось недостаточно". Легионер Черноморца - о ничьей с Динамо
Гиорги Робакидзе сделал голевой пас на Алексея Хобленко
Фото: ФК Чорноморець
19-летний полузащитник "Черноморца" Гиорги Робакидзе подвел итоги игры с "Динамо" (1:1) в 29-м туре УПЛ. Молодой футболист вышел на замену и сделал голевой пас на Алексея Хобленко.
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"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что пришли и поддерживали нас. Это было очень хорошо. Относительно моего выступления, то я, конечно, был очень рад, что внес свой вклад в достижение цели, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно.
Моя основная позиция - центральный полузащитник, хотя я также не против позиции крайнего защитника и буду играть там, где скажет тренер, это важно. Я пока не могу говорить о планах на будущее, потому что не знаю, что произойдет", - сказал Робакидзе клубной пресс-службе.
Напомним, что "Черноморец" потерял шансы на сохранение места в УПЛ.
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