"Этого оказалось недостаточно". Легионер Черноморца - о ничьей с Динамо

19-летний полузащитник "Черноморца" Гиорги Робакидзе подвел итоги игры с "Динамо" (1:1) в 29-м туре УПЛ. Молодой футболист вышел на замену и сделал голевой пас на Алексея Хобленко.

"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков за то, что пришли и поддерживали нас. Это было очень хорошо. Относительно моего выступления, то я, конечно, был очень рад, что внес свой вклад в достижение цели, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно.

Моя основная позиция - центральный полузащитник, хотя я также не против позиции крайнего защитника и буду играть там, где скажет тренер, это важно. Я пока не могу говорить о планах на будущее, потому что не знаю, что произойдет", - сказал Робакидзе клубной пресс-службе.