"Рух настроен дать бой Шахтеру". Пономарев - о заключительном матче сезона

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к заключительной игре сезона против "Шахтера".

"Мы недовольны результатом игры с "Левым Берегом". Команда абсолютно не выполнила установку в первом тайме - то, над чем мы работали всю предыдущую неделю. Во втором тайме "Рух" имел преимущество, но не смог им воспользоваться - нам не удалось забить гол.

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Егор Клименко качественно дебютировал в матче с "Левым Берегом". Он хороший голкипер и я убежден, что Егор еще заявит о себе на уровне УПЛ. И произойдет это достаточно скоро, ведь Клименко - перспективный вратарь. Ему нужно будет дать шанс получить необходимый опыт.

Впереди у нас интересный поединок с "Шахтером" - одним из грандов украинского футбола. На этот матч команду не надо дополнительно настраивать - ребята будут мотивированы показать себя на уровне такого соперника и играть в качественный футбол. Тренерский штаб лишь подчеркивает, что надо самоотверженно играть в каждом матче, независимо от того, выполнены ли задачи или нет. "Рух" настроен дать бой дончанам.

Итоги сезона будем делать после последнего матча. Сейчас лишь могу сказать, что эта кампания была не совсем однозначной. И это не только из-за перестройки команды в середине сезона, но и потому, что "Рух" демонстрировал разную игру. Были качественные матчи, но хватало и неудачных игр, особенно на старте этой весны, когда нас покинул ряд ключевых игроков и мы наигрывали новый состав - нужно было время на перестройку. Чтобы ребята, которые имели меньше игровой практики, стали получать необходимый опыт. В целом мы провели не лучший второй круг, но к концу чемпионата стали регулярно набирать очки. Поэтому повторюсь, что ощущения неоднозначные, но неудачным этот сезон для "Руха" не был", - сказал Пономарев.