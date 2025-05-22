Экс-капитан сборной Украины может возглавить самый титулованный клуб Израиля

Известный в прошлом защитник и капитан "Динамо" Олег Лужный может возобновить тренерскую деятельность уже в ближайшее время.

Как утверждает сайт Украинский футбол, специалистом интересуется израильский "Маккаби" из города Хайфа и еще два-три тамошних клуба.

Отметим, что именно за эту команду на правах аренды выступает центрбек "Динамо" Александр Сирота. Кроме того, "Маккаби" Хайфа самый титулованный клуб Израиля - 15-кратный чемпион своей страны.

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Напомним, за время тренерской карьеры 56-летний Лужный возглавлял латвийскую "Венту", дважды был и.о. киевского "Динамо" и был главным в симферопольской "Таврии".