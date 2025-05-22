Ашур рассказал, была ли на самом деле драка с игроком Полесья

Бывший главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал информацию о якобы произошедшей драке с защитником команды Лукасом Тейлором.

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- В частности в этом контексте упоминалась информация, что у вас якобы возникла драка с Лукасом Тейлором. Что это за история?

- Мы уже успели посмеяться по этому поводу. Это была тренировка, на которой произошло достаточно жесткое столкновение, в котором принял участие молодой игрок. В тот момент на импульсе я обратился к Лукасу как к наиболее опытному игроку в то время на поле, потому что это была компенсаторная тренировка, то есть не все занимались. В подобной ситуации все же должно быть уважение со стороны игрока, который нанес повреждение другому. Другое поведение не можем воспринимать как нечто нормальное. Соответственно Лукас, возможно, не совсем понял суть претензий.

Но просто пообщались, а потом после тренировки диалог перешел вообще в другую тематику - о его игровой практике и так далее. То есть мы просто стояли и говорили о разных вещах, как со многими футболистами. Но не где-то за чаем или кофе, а посреди поля. Возможно, это и вызвало снова какие-то мысли, которые надо было кому-то вынести за пределы клуба.

Когда оно всплыло, то мы очень смеялись над этим внутри. Поэтому же говорю, людям только надо дать повод. Другой вопрос - почему подобные вещи выходят за пределы клуба? Это вопрос, который всегда останется риторическим, и ответ на него вряд ли кто-то даст, - сказал Ашур.