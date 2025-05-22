  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Филиппов: Опередить Шахтер - дорогого стоит. Этот сезон мне запомнится на всю жизнь

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Филиппов: Опередить Шахтер - дорогого стоит. Этот сезон мне запомнится на всю жизнь

Премьер-лига

"Александрия" впервые в своей истории взяла серебро УПЛ

Филиппов: Опередить Шахтер - дорогого стоит. Этот сезон мне запомнится на всю жизнь

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Нападающий "Александрии" Александр Филиппов поделился эмоциями от исторического второго места команды в УПЛ.

– Александр, какие эмоции у тебя от того, что "Александрия" стала второй в УПЛ?

– Эмоции от занятого "Александрией" второго места, конечно, самые положительные. Мы долго шли к этому. Это был очень тяжелый и трудный сезон, который забрал у нас много сил и энергии. С самого начала чемпионата мы были, как команда, как одно целое, как одна семья. Поэтому, я считаю, что второе место – вполне заслуженное. Это показатель нашей работы, наших трудов, а также нашей веры в самих себя и друг в друга.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– На данный момент это лучшее достижение в карьере для тебя?

– Наверное, да. Я считаю, что это самое большое мое достижение, потому что мы заняли второе место в чемпионате Украины. Наши соперники – это гранды украинского футбола в лице "Шахтера" и "Динамо", а кроме них есть еще много хороших команд, которые всегда ставят перед собой высокие цели. Опередить "Шахтер" - это действительно дорогого стоит. Этот сезон действительно мне запомнится на всю жизнь, - сказал Филиппов для Sport.ua.

Читайте такжеРотань: Единственное, чего не хватает современным игрокам – это характер
По теме
yellow-arrow
Легенда Милана и финалист Лиги чемпионов. Известно, кого Шахтер видит в качестве замены Пушичу
yellow-arrow
Президент Динамо высказался о ситуации с продлением контракта Караваева
yellow-arrow
Шахтер анонсировал дату выхода нового комплекта формы
ФК Александрия Александр Филиппов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости