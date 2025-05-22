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Филиппов: Опередить Шахтер - дорогого стоит. Этот сезон мне запомнится на всю жизнь
"Александрия" впервые в своей истории взяла серебро УПЛ
Фото: ФК Олександрія
Нападающий "Александрии" Александр Филиппов поделился эмоциями от исторического второго места команды в УПЛ.
– Александр, какие эмоции у тебя от того, что "Александрия" стала второй в УПЛ?
– Эмоции от занятого "Александрией" второго места, конечно, самые положительные. Мы долго шли к этому. Это был очень тяжелый и трудный сезон, который забрал у нас много сил и энергии. С самого начала чемпионата мы были, как команда, как одно целое, как одна семья. Поэтому, я считаю, что второе место – вполне заслуженное. Это показатель нашей работы, наших трудов, а также нашей веры в самих себя и друг в друга.
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– На данный момент это лучшее достижение в карьере для тебя?
– Наверное, да. Я считаю, что это самое большое мое достижение, потому что мы заняли второе место в чемпионате Украины. Наши соперники – это гранды украинского футбола в лице "Шахтера" и "Динамо", а кроме них есть еще много хороших команд, которые всегда ставят перед собой высокие цели. Опередить "Шахтер" - это действительно дорогого стоит. Этот сезон действительно мне запомнится на всю жизнь, - сказал Филиппов для Sport.ua.
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