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Карпаты увеличили квоту болельщиков на решающий матч УПЛ

Премьер-лига

Матч против "Зари" посетит больше зрителей

Карпаты увеличили квоту болельщиков на решающий матч УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Карпаты" получили разрешение на увеличение квоты болельщиков на домашний матч против "Зари", сообщает официальный сайт "зелено-белых".

"Футбольный клуб "Карпаты" с радостью сообщает - квота зрителей на стадионе "Украина" увеличена, что позволит добавить в продажу несколько тысяч билетов!

Мы искренне благодарны каждому за поддержку и огромный интерес - именно благодаря вам футбольные вечера во Львове имеют особую атмосферу. А теперь эту атмосферу смогут почувствовать еще больше львовян и гостей города.

Дополнительные билеты на воскресный матч против "Зари" уже можно приобрести на Gastroli.ua и на официальном сайте клуба.

Клуб стремится предоставить возможность посетить матч как можно большему количеству болельщиков. Поэтому просим с пониманием отнестись к тому, что не все места на секторах, куда будут продаваться дополнительные билеты на матч, находятся в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении клуба.

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Напомним, что матч 30-го тура УПЛ "Карпаты" - "Заря" состоится 25 мая и начнется в 18:00.

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Заря (Луганск) Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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