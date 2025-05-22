Карпаты увеличили квоту болельщиков на решающий матч УПЛ

"Карпаты" получили разрешение на увеличение квоты болельщиков на домашний матч против "Зари", сообщает официальный сайт "зелено-белых".

"Футбольный клуб "Карпаты" с радостью сообщает - квота зрителей на стадионе "Украина" увеличена, что позволит добавить в продажу несколько тысяч билетов!

Мы искренне благодарны каждому за поддержку и огромный интерес - именно благодаря вам футбольные вечера во Львове имеют особую атмосферу. А теперь эту атмосферу смогут почувствовать еще больше львовян и гостей города.

Дополнительные билеты на воскресный матч против "Зари" уже можно приобрести на Gastroli.ua и на официальном сайте клуба.

Клуб стремится предоставить возможность посетить матч как можно большему количеству болельщиков. Поэтому просим с пониманием отнестись к тому, что не все места на секторах, куда будут продаваться дополнительные билеты на матч, находятся в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении клуба.