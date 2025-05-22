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Карпаты увеличили квоту болельщиков на решающий матч УПЛ
Матч против "Зари" посетит больше зрителей
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Карпаты" получили разрешение на увеличение квоты болельщиков на домашний матч против "Зари", сообщает официальный сайт "зелено-белых".
"Футбольный клуб "Карпаты" с радостью сообщает - квота зрителей на стадионе "Украина" увеличена, что позволит добавить в продажу несколько тысяч билетов!
Мы искренне благодарны каждому за поддержку и огромный интерес - именно благодаря вам футбольные вечера во Львове имеют особую атмосферу. А теперь эту атмосферу смогут почувствовать еще больше львовян и гостей города.
Дополнительные билеты на воскресный матч против "Зари" уже можно приобрести на Gastroli.ua и на официальном сайте клуба.
Клуб стремится предоставить возможность посетить матч как можно большему количеству болельщиков. Поэтому просим с пониманием отнестись к тому, что не все места на секторах, куда будут продаваться дополнительные билеты на матч, находятся в надлежащем состоянии", - говорится в сообщении клуба.
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Напомним, что матч 30-го тура УПЛ "Карпаты" - "Заря" состоится 25 мая и начнется в 18:00.
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