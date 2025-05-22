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Шахтер анонсировал дату выхода нового комплекта формы
Уже очень скоро
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтер" назвал дату представления нового комплекта формы на сезон-2025/26. Техническим партнером "горняков" является известный бренд Puma.
Как сообщает пресс-служба дончан, новая экипировка будет представлена 23 мая.
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"Готов проснуться? Энергия - в тебе.
Это зарождение нового. Наступает твой момент! 23.05.2025", - написала клубная пресс-служба.
К слову, ранее в сеть слили фото формы "Шахтера" на сезон 2025/26.
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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