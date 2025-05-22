Президент Динамо высказался о ситуации с продлением контракта Караваева

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о позиции клуба по поводу контракта защитника Александра Караваева.

- С Ярмоленко контракт продлили. Александр Караваев - тоже опытный футболист. Ведутся ли переговоры с ним о продлении?

- С Александром Караваевым сегодня-завтра мы будем принимать решение. Как говорят, мяч на его стороне.

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- То есть есть есть уже предложение?

- Я ему дал предложение, мяч на его стороне. Со всеми ребятами, с которыми я говорил, все продлили контракты. Это Ярмоленко, Буяльский, остался Караваев, - сказал Суркис в комментарии FootballHub.

Ранее сообщалось, что "Динамо" и Караваев достигли предварительного согласия о пролонгации соглашения на следующий сезон.