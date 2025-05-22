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Легенда Милана и финалист Лиги чемпионов. Известно, кого Шахтер видит в качестве замены Пушичу

Премьер-лига
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Известные фамилии

Легенда Милана и финалист Лиги чемпионов. Известно, кого Шахтер видит в качестве замены Пушичу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" рассматривает четыре кандидатуры на должность главного тренера команды.

Как сообщает журналист Михаил Спиваковский, в шорт-лист донецкого клуба попали:

  1. фаворит гонки Арда Туран;
  2. бывший наставник дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич;
  3. легенда "Милана" и сборной Италии Дженнаро Гаттузо, у которого заканчивается контракт с "Хайдуком";
  4. неназванный специалист из Португалии.

24 мая Марино Пушич может провести прощальный матч у руля "Шахтера". Соперником "горняков" в последнем туре УПЛ будет "Рух".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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