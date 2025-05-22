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Буткевич пообещал игрокам Полесья солидный бонус за выход в еврокубки

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Буткевич пообещал игрокам Полесья солидный бонус за выход в еврокубки

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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"Полесье" в рамках заключительного, 30-го тура УПЛ встретится с "Кривбассом". Обе команды борются за четвертое место в чемпионате, которое даст право на участие в Лиге конференций. Кроме того, на попадание в еврокубки претендуют "Карпаты".

Житомирский клуб занимает 4-ю строчку, набрав 47 пунктов. Тогда как львовская и криворожская команды имеют по 46 очков — 5-е и 6-е места соответственно.

Как сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский, президент "Полесья" Геннадий Буткевич пообещал своей команде два миллиона евро в случае завоевания путевки в еврокубки.

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Матч "Полесье" - "Кривбасс" состоится 25 мая и начнется в 18:00. В параллельном поединке "Карпаты" сыграют с "Зарей".

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Полесье (Житомир) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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