Суркис назвал приоритетные позиции для усиления Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис озвучил планы по усилению состава клуба в межсезонье.

- На какие позиции готовится усиление? Или кого-то уже просматривают? Будет ли это усиление?

- Надеюсь, что оно будет. Сейчас идет разговор с Александром Владимировичем о том, что нам нужен центральный защитник. Мы бы хотели левого хавбека и нападающего, - коротко ответил Суркис.

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Напомним, в начале мая "Динамо" подписало колумбийского вингера Анхеля Торреса.