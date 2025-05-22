Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис назвал приоритетные позиции для усиления Динамо
Президент "бело-синих" обозначил три позиции
Скриншот: канал Football Hub на YouTube
Президент "Динамо" Игорь Суркис озвучил планы по усилению состава клуба в межсезонье.
- На какие позиции готовится усиление? Или кого-то уже просматривают? Будет ли это усиление?
- Надеюсь, что оно будет. Сейчас идет разговор с Александром Владимировичем о том, что нам нужен центральный защитник. Мы бы хотели левого хавбека и нападающего, - коротко ответил Суркис.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, в начале мая "Динамо" подписало колумбийского вингера Анхеля Торреса.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сын легенды Динамо возвращается в клуб после аренды в Первой лиге
- Снятое проклятие шпор, контракты Флика и Ярмоленко. Главные новости за 21 мая
- Наконец-то и они стали чемпионами. Тоттенхэм непобедим для Манчестер Юнайтед в этом сезоне
- Ожидаемо. Определился евротурнир, в котором в следующем сезоне сыграет Динамо
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000