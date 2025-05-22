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Суркис назвал приоритетные позиции для усиления Динамо

Премьер-лига

Президент "бело-синих" обозначил три позиции

Суркис назвал приоритетные позиции для усиления Динамо

Скриншот: канал Football Hub на YouTube

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис озвучил планы по усилению состава клуба в межсезонье.

- На какие позиции готовится усиление? Или кого-то уже просматривают? Будет ли это усиление?

- Надеюсь, что оно будет. Сейчас идет разговор с Александром Владимировичем о том, что нам нужен центральный защитник. Мы бы хотели левого хавбека и нападающего, - коротко ответил Суркис.

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Напомним, в начале мая "Динамо" подписало колумбийского вингера Анхеля Торреса.

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Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
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