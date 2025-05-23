Рух - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

С турнирной точки зрения эта игра для обеих команд ничего не решает, ведь подняться вверх они уже не смогут. Учитывая это, свой шанс должны получить футболисты, которые играли меньше.

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В прошлом туре "Шахтер" разгромил "Ингулец", а "Рух" минимально уступил "Левому Берегу" - 0:1. Таким образом, львовяне прервали свою серию из трех матчей без поражений.

Поединок 30-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Рух" - "Шахтер" состоится в субботу, 24-го мая 2025-го года, в 15:30.

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Рух - Шахтер Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>