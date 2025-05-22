Форвард Александрии рассказал, как возникла идея обливать Ротаня шампанским

Форвард "Александрии" Александр Филиппов рассказал, как команда отпраздновала успех с главным тренером Русланом Ротанем.

– Кому пришла идея подкидывать Руслана Ротаня после матча, а затем облить его шампанским?

– Идея возникла спонтанно. После матча мы подошли поблагодарить наших болельщиков. Потому что действительно на протяжении всего сезона это был наш 12-й игрок, который всегда нам придавал силы. Когда мы аплодировали болельщикам, ребята увидели тренера и сказали, что мы обязательно должны его подбросить, так как этот успех – большая его заслуга. И точно также появилась вполне естественная идея уже на флеш-интервью, когда Руслан Петрович отвечал на вопросы, облить его шампанским. Потому что было много эмоций потрачено. К нам пришли президент клуба и все руководство с бутылкой шампанского. Они всех поздравили. А дальше это уже перенеслось на Руслана Петровича.

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– С каким-то европейским специалистом можно сравнить Ротаня по стилю? Может, Алонсо или Артета? Они тоже полузащитники.

– По стилю я, наверное, не могу определить. Может, есть моменты, когда тренерский состав нам показывает игры того же "Арсенала", как они располагаются на поле, как они строят игру и идут в прессинг. Полузащитники сами по себе являются мозгом команды и у них в принципе такой аналитический склад ума. Поэтому, наверное, так и получается, что в большинстве случаев успешные тренеры – это полузащитники. Они ответственные, они знают, как действовать в защите, нападении и центре поля. Поэтому, как я уже сказал, полузащитники – это мозг команды, - сказал Филиппов.