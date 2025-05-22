"Но это дает результат". Караваев рассказал, что было самым важным и самым тяжелым в чемпионском сезоне Динамо

Для команды Александра Шовковского чемпионство в нынешнем сезоне далось не без серьезных усилий. На протяжении всей турнирной дистанции динамовцев Киева преследовали конкуренты, которыми длительное время были "Александрия" и "Шахтер". Однако столичный гранд с честью выдержал это испытание и за тур до финиша достиг цели. Немалый вклад в завоевание киевским "Динамо" золотых медалей сделал "универсальный солдат" Александр Караваев. В разговоре с корреспондентом UA-Футбол ветеран динамовцев с приятными чувствами вспомнил события чемпионата, завершение которого не за горами.

- Что было самым тяжелым в чемпионском сезоне-2024/25 для "Динамо" и как вы оцениваете его лично для себя?

- Самое важное и самое трудное в карьере футболиста - это дисциплина. Но она дает результат. Оцениваю этот сезон для себя положительно, ведь забил много нужных и важных для команд мячей. Это, в частности то, чего я хотел, стремясь всячески помогать команде в любой момент. Но как бы там ни было, а всегда хочется большего.

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- Каким образом влияли на психологическое состояние динамовцев дыхание в спину "Александрии" и возможный турнирный спурт традиционного конкурента - "Шахтера"?

- Особенно никак. Это только добавляло большей мотивации для того, чтобы постоянно выигрывать и не давать шансов нашим соперникам. Но глядя на то, как провела сезон "Александрия", могу сказать одно: большие аплодисменты тренерскому штабу и игрокам, которые достигли такого результата.

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- Этот сезон дал вам возможность пополнить домашнюю коллекцию наград второй по счету золотой медалью. Какая из них далась труднее всего и почему?

- Не могу сказать, какая именно оказалась самой тяжелой. Два чемпионства для меня по-разному приятны. Первое - всегда останется первым, потому что я к нему пришел, преодолевая большие препятствия, испытания и все же достиг цели. Второе чемпионство особенно приятно, потому что много прилагал усилий, чтобы играть, да еще и результат показывать на поле! Плюс много молодых игроков, к тому же, почти все из которых украинцы, выиграли первый свой трофей. Данный факт придает этому больше радости. Еще и так получилось, что выиграв чемпионство, к верхушке клубной эмблемы добавляется еще одна, уже третья по счету, звездочка. Это уже история.

На сегодняшний день в текущем чемпионате УПЛ Александр Караваев принял участие в 16 матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Один из них он провел в ворота донецкого "Шахтера" в матче 11-го тура, который завершился вничью, 1:1.