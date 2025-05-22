Суркис: Перед Динамо стоит задача попасть в Лигу чемпионов

Президент "Динамо" Игорь Суркис отметил, что клуб нацелен на попадание в основной раунд Лиги чемпионов.

"Перед нами стоит задача попасть в Лигу чемпионов, мы будем все для этого делать. Мы попытаемся усилить команду. У нас очень талантливая молодежь, но она может заиграть не сразу.

Мы видим, что сегодня 90-95% игроков "Динамо" – это наши воспитанники: Дубинчак, Вивчаренко, Бражко, Ванат, Михайленко, Шапаренко, Попов, Биловар, Дячук. Сегодня проще сказать, кто не воспитанник "Динамо", чем перечислять всех. Кого забыл - пусть не обижается", - попросил Игорь Михайлович.