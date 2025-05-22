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Ассистент Ротаня: Ярмоленко - это украшение украинского футбола
Комплимент экс-одноклубнику
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Тренер "Александрии" Сергей Кравченко поделился мыслями о вингере киевского "Динамо" Андрее Ярмоленко.
"Прежде всего, хочу поздравить Андрея с подписанием нового контракта. У меня к Ярмоленко большое уважение. Его самый большой плюс в том, что этот футболист любит футбол. А если человек любит футбол, то у него всегда будет большая мотивация заниматься любимым делом.
Ярмоленко всегда кайфовал от тренировок и матчей, от всего, что связано с футболом, поэтому он и продержался так долго на таком высоком уровне.
Я уверен, что Ярмоленко еще не наигрался в футбол и вряд ли это возможно. Такого исполнителя может остановить или травма, или еще какое-то серьезное обстоятельство. И я хочу пожелать Андрею этого избежать. Сейчас это украшение украинского футбола.
Всевозможные ролики или слова - это одно, но для динамовской молодежи это большой плюс, что рядом с ними тренируется и играет такая звезда. Это живой пример того, к чему надо стремиться и каким должно быть отношение к тренировкам и футболу вообще", - сказал специалист.
Напомним, что Кравченко и Ярмоленко выступали вместе за "Динамо" в 2009 году.
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