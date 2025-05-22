Селезнев: Я ничего не прощал Днепру. Мне даже дали документ с суммой долга

Известный в прошлом украинский футболист Евгений Селезнев откровенно рассказал о долгах "Днепра" и общении с Игорем Коломойским.

- На Википедии написано, что вы простили "Днепру" более миллиона евро за то, чтобы иметь возможность уйти бесплатно. Это так?

- Я ничего не прощал - мне просто не выплатили эти деньги. Дали документ даже с суммой долга - он до сих пор у меня есть.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Вы были одним из немногих игроков, которые могли напрямую позвонить Игорю Коломойскому. Часто разговаривали с ним? О чем?

- Не скажу, что слишком часто это случалось, но разговаривали. Были разные темы: о футболе, о команде, о зарплате, - сказал Селезнев в интервью изданию Украинский футбол.