  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Селезнев: Я ничего не прощал Днепру. Мне даже дали документ с суммой долга

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Селезнев: Я ничего не прощал Днепру. Мне даже дали документ с суммой долга

Премьер-лига

Он сохранил этот документ

Селезнев: Я ничего не прощал Днепру. Мне даже дали документ с суммой долга

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Известный в прошлом украинский футболист Евгений Селезнев откровенно рассказал о долгах "Днепра" и общении с Игорем Коломойским.

- На Википедии написано, что вы простили "Днепру" более миллиона евро за то, чтобы иметь возможность уйти бесплатно. Это так?

- Я ничего не прощал - мне просто не выплатили эти деньги. Дали документ даже с суммой долга - он до сих пор у меня есть.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Вы были одним из немногих игроков, которые могли напрямую позвонить Игорю Коломойскому. Часто разговаривали с ним? О чем?

- Не скажу, что слишком часто это случалось, но разговаривали. Были разные темы: о футболе, о команде, о зарплате, - сказал Селезнев в интервью изданию Украинский футбол.

Читайте такжеСелезнев и Шелаев снова забивали в Днепре. Матч памяти легендарной школы поразил разнообразием звезд
По теме
yellow-arrow
Суркис: Перед Динамо стоит задача попасть в Лигу чемпионов
yellow-arrow
Ассистент Ротаня: Ярмоленко - это украшение украинского футбола
yellow-arrow
"Но это дает результат". Караваев рассказал, что было самым важным и самым тяжелым в чемпионском сезоне Динамо
Евгений Селезнев Игорь Коломойский ФК Днепр
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости