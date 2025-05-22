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Селезнев: Я ничего не прощал Днепру. Мне даже дали документ с суммой долга
Он сохранил этот документ
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Известный в прошлом украинский футболист Евгений Селезнев откровенно рассказал о долгах "Днепра" и общении с Игорем Коломойским.
- На Википедии написано, что вы простили "Днепру" более миллиона евро за то, чтобы иметь возможность уйти бесплатно. Это так?
- Я ничего не прощал - мне просто не выплатили эти деньги. Дали документ даже с суммой долга - он до сих пор у меня есть.
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- Вы были одним из немногих игроков, которые могли напрямую позвонить Игорю Коломойскому. Часто разговаривали с ним? О чем?
- Не скажу, что слишком часто это случалось, но разговаривали. Были разные темы: о футболе, о команде, о зарплате, - сказал Селезнев в интервью изданию Украинский футбол.
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