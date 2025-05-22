Ключевой хавбек Колоса вернулся в общую группу перед игрой с Динамо

"Колос" настроен по-боевому на заключительный тур УПЛ, в котором сыграет на выезде против "Динамо". Из-за дисквалификации "хлеборобам" не смогут помочь Данило Алефиренко и Илир Красничи.

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Под вопросом участие ключевого полузащитника Максима Третьякова, из-за повреждения пропустившего предыдущий поединок – с "Карпатами" (2:1), но 21 мая он уже вернулся в общую группу. Однако, скорее всего, в старте на игру с киевским клубом он не выйдет, пишет Sport.ua.

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Матч 30-го тура УПЛ "Динамо" - "Колос" состоится 24 мая и начнется в 18:00.