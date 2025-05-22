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Оболонь – Левый Берег. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Оболонь – Левый Берег: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.05.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Встреча коллективов, ведущих отчаянную борьбу за выживание. "Оболонь" находится в лучшей форме и команде Шищенко достаточно ничьей, чтобы сохранить прописку в УПЛ на следующий сезон. "Левый Берег" может и напрямую вылететь из премьер-лиги, если свой матч проиграет, а "Ингулец" победит "Ворсклу". Победа подопечных Первака гарантирует им зону переходных матчей, а при определенных условиях, даже спасительную 12-ю позицию.
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Поединок тридцатого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Оболонь" - "Левый Берег" состоится в пятницу, 23 мая 2025 года, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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