Ингулец - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Последний тур УПЛ определит всех участников переходных матчей и команд, которые вылетят из высшего дивизиона. Именно за первый вариант борются "Ингулец" и "Ворскла". Эти команды сойдутся в бескомпромиссной битве за очки.

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Матч пройдет в Александрии, в пятницу, 23-го мая. Начало - в 15:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах: MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и др.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Інгулець - Ворскла Смотреть трансляцию

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