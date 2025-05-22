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Ингулец - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Битва за жизнь
Фото: Ворскла
Последний тур УПЛ определит всех участников переходных матчей и команд, которые вылетят из высшего дивизиона. Именно за первый вариант борются "Ингулец" и "Ворскла". Эти команды сойдутся в бескомпромиссной битве за очки.
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Матч пройдет в Александрии, в пятницу, 23-го мая. Начало - в 15:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах: MEGOGO, Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и др.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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