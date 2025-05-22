Селезнев: Днепр и Металлист всегда были врагами, а тут берут Маркевича

Бывший форвард "Днепра" Евгений Селезнев вспомнил период, когда команду в 2014 году возглавил Мирон Маркевич, который до этого много лет работал в "Металлисте".

– Вас, игроков, удивил выбор тренером именно Маркевича?

– "Днепр" и "Металлист" всегда были врагами, а здесь берут тренера именно оттуда. Для нас это был, скажем так, легкий шок. Но мы нашли общий язык. Возможно, мне лично было труднее всех, потому что я раскачивался где-то полгода. А потом у нас с Мироном Богдановичем сложились очень хорошие отношения, все стало верно.

– С чем были связаны личные сложности?

– У меня вообще исчезло желание играть, я очень переживал из-за ситуации в стране. За счет любви к футболу вырулил. И тогда я некоторое время работал с психологом.