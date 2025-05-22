Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Турецкие СМИ назвали условия контракта и зарплату Турана в Шахтере
Все уже решено?
фото из свободных источников
Турецкие СМИ продолжают писать о назначении коуча "Эюпспора" Арды Турана главным тренером "
Более того, Yaylahaber уже даже написал о деталях контракта тренера с донецким клубом.
По данным издания, Туран подпишет контракт с "Шахтером" по схеме "2+1".
Зарабатывать в "Шахтере" 38-летний специалист будет 2 млн евро за один год. В случае достижения определённых результатов премии тренера также могут составлять от 500 тысяч до 1 млн евро.
Также отмечается, что руководство донецкого клуба уже поставило перед Тураном цели не только бороться за победу во всех турнирах, но и развивать молодых игроков и внедрять современную футбольную философию.
Популярное сейчас
- Суркис назвал приоритетные позиции для усиления Динамо
- Сын легенды Динамо возвращается в клуб после аренды в Первой лиге
- Экс-капитан сборной Украины может возглавить самый титулованный клуб Израиля
- Новый тренер Полесья: Первые два дня после назначения было тяжеловато, мягко говоря
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы