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Турецкие СМИ назвали условия контракта и зарплату Турана в Шахтере

Премьер-лига

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Турецкие СМИ назвали условия контракта и зарплату Турана в Шахтере

фото из свободных источников

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Турецкие СМИ продолжают писать о назначении коуча "Эюпспора" Арды Турана главным тренером "Шахтера" фактически как о свершившимся фактом.

Более того, Yaylahaber уже даже написал о деталях контракта тренера с донецким клубом.

По данным издания, Туран подпишет контракт с "Шахтером" по схеме "2+1".

Зарабатывать в "Шахтере" 38-летний специалист будет 2 млн евро за один год. В случае достижения определённых результатов премии тренера также могут составлять от 500 тысяч до 1 млн евро.

Также отмечается, что руководство донецкого клуба уже поставило перед Тураном цели не только бороться за победу во всех турнирах, но и развивать молодых игроков и внедрять современную футбольную философию.

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Арда Туран Шахтер (Донецк) Эюпсор
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Источник:
Yaylahaber
Опубликовал: Михаил Черныш
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