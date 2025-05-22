Турецкие СМИ назвали условия контракта и зарплату Турана в Шахтере

Турецкие СМИ продолжают писать о назначении коуча "Эюпспора" Арды Турана главным тренером " Шахтера " фактически как о свершившимся фактом.

Более того, Yaylahaber уже даже написал о деталях контракта тренера с донецким клубом.

По данным издания, Туран подпишет контракт с "Шахтером" по схеме "2+1".

Зарабатывать в "Шахтере" 38-летний специалист будет 2 млн евро за один год. В случае достижения определённых результатов премии тренера также могут составлять от 500 тысяч до 1 млн евро.

Также отмечается, что руководство донецкого клуба уже поставило перед Тураном цели не только бороться за победу во всех турнирах, но и развивать молодых игроков и внедрять современную футбольную философию.