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Ашур: Вы действительно думаете, что я смотрел, кто как комментировал мое увольнение?
В соцсетях было много разных реакций
Фото: ФК Полісся
Уже бывший тренер "Полесья" Имад Ашур, который недавно был уволен со своего поста, ответил на реакцию бывших игроков команды, с улыбкой воспринявших его уход из клуба.
– Как вы отреагировали на положительные реакции в комментариях под постом "Полесья" о вашей отставке от бывших игроков команды Артема Козака, Дениса Бойко и Филиппа Будковского?
– Вы действительно думаете, что я смотрел, кто как комментировал пост?
– Ну, как по крайней мере, уже можно было понять из этого интервью, Instagram вы пользуетесь.
– Меня не интересуют комментарии. Я не занимаюсь подобным. Это всем известный факт.
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