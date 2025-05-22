Ашур: Вы действительно думаете, что я смотрел, кто как комментировал мое увольнение?

Уже бывший тренер "Полесья" Имад Ашур, который недавно был уволен со своего поста, ответил на реакцию бывших игроков команды, с улыбкой воспринявших его уход из клуба.

– Как вы отреагировали на положительные реакции в комментариях под постом "Полесья" о вашей отставке от бывших игроков команды Артема Козака, Дениса Бойко и Филиппа Будковского?

– Вы действительно думаете, что я смотрел, кто как комментировал пост?

– Ну, как по крайней мере, уже можно было понять из этого интервью, Instagram вы пользуетесь.

– Меня не интересуют комментарии. Я не занимаюсь подобным. Это всем известный факт.