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Ашур: Вы действительно думаете, что я смотрел, кто как комментировал мое увольнение?

Премьер-лига
Обновлено

В соцсетях было много разных реакций

Ашур: Вы действительно думаете, что я смотрел, кто как комментировал мое увольнение?

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Уже бывший тренер "Полесья" Имад Ашур, который недавно был уволен со своего поста, ответил на реакцию бывших игроков команды, с улыбкой воспринявших его уход из клуба.

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– Как вы отреагировали на положительные реакции в комментариях под постом "Полесья" о вашей отставке от бывших игроков команды Артема Козака, Дениса Бойко и Филиппа Будковского?

– Вы действительно думаете, что я смотрел, кто как комментировал пост?

– Ну, как по крайней мере, уже можно было понять из этого интервью, Instagram вы пользуетесь.

– Меня не интересуют комментарии. Я не занимаюсь подобным. Это всем известный факт.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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