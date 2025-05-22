Шесть игроков Карпат, которые пришли при Маркевиче, летом могут покинуть команду

" Карпаты " летом готовы отпустить сразу шесть футболистов.

Как сообщает ТаТоТаке, из клуба уйдут вратарь Александр Ильющенков, защитники Богдан Векляк и Тарас Сакив, а также полузащитники Владислав Клименко, Орест Кузык и Максим Чех.

Отмечается, что большинство этих футболистов были подписаны еще во времена бывшего наставника Мирона Маркевича и не входят в планы нынешнего тренерского штабы.

В то же время, "Карпаты" намерены сохранить в своем составе полузащитника Олега Очеретько, который провел нынешние сезон в львовской команде на правах аренды из "Шахтера".

Напомним, что "Карпаты" продолжают свою борьбу за зону Лиги конференций ив последнем туре УПЛ сыграют с "Зарей".