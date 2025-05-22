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Шахтер и Динамо поборются за защитника Александрии

Премьер-лига
Обновлено

Артем Шабанов нарасхват

Шахтер и Динамо поборются за защитника Александрии

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Александрии" Артем Шабанов с большой долей вероятности летом покинет свой клуб.

Так, ТаТоТаке подтверждает интерес к защитнику со стороны "Шахтера".

Более того, по данным источника, в услугах Шабанова также сейчас заинтересовано "Динамо", за которое ранее выступал футболист.

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Напомним, что Артем Шабанов уже имеет богатый опыт выступлений за "Динамо" - в период с 2018 по 2022 год он провел за "бело-синих" 77 матчей.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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