Шахтер и Динамо поборются за защитника Александрии

Защитник " Александрии " Артем Шабанов с большой долей вероятности летом покинет свой клуб.

Так, ТаТоТаке подтверждает интерес к защитнику со стороны "Шахтера".

Более того, по данным источника, в услугах Шабанова также сейчас заинтересовано "Динамо", за которое ранее выступал футболист.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Артем Шабанов уже имеет богатый опыт выступлений за "Динамо" - в период с 2018 по 2022 год он провел за "бело-синих" 77 матчей.