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Лидеры Кривбасса отреагировали на информацию о якобы об уходе из клуба

Премьер-лига

Дыма без огня не бывает?

Лидеры Кривбасса отреагировали на информацию о якобы об уходе из клуба

Фото: fckryvbas.com

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Футболисты "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский, Юрий Вакулко и Максим Лунев отреагировали на недавнюю информацию о том, что они по окончанию сезона покинут клуб, который не собирается продлевать с ними контракты.

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Игроки не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

"Пока ничего не знаю", – лаконично заявил полузащитник Дмитрий Хомченовский.

Больше информации рассказал Юрий Вакулко: "У нас заканчиваются контракты, а бросим или нет – это вопрос уже после сезона", – сказал полузащитник.

А вот Максим Лунев вообще не стал обсуждать эту тему: "Не могу ответить", – лаконично резюмировал Максим.

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Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог) Юрий Вакулко Максим Лунев
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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