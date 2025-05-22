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Лидеры Кривбасса отреагировали на информацию о якобы об уходе из клуба
Дыма без огня не бывает?
Фото: fckryvbas.com
Футболисты "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский, Юрий Вакулко и Максим Лунев отреагировали на недавнюю информацию о том, что они по окончанию сезона покинут клуб, который не собирается продлевать с ними контракты.
Игроки не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
"Пока ничего не знаю", – лаконично заявил полузащитник Дмитрий Хомченовский.
Больше информации рассказал Юрий Вакулко: "У нас заканчиваются контракты, а бросим или нет – это вопрос уже после сезона", – сказал полузащитник.
А вот Максим Лунев вообще не стал обсуждать эту тему: "Не могу ответить", – лаконично резюмировал Максим.
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