Лидеры Кривбасса отреагировали на информацию о якобы об уходе из клуба

Футболисты "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский, Юрий Вакулко и Максим Лунев отреагировали на недавнюю информацию о том, что они по окончанию сезона покинут клуб, который не собирается продлевать с ними контракты.

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Игроки не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

"Пока ничего не знаю", – лаконично заявил полузащитник Дмитрий Хомченовский.

Больше информации рассказал Юрий Вакулко: "У нас заканчиваются контракты, а бросим или нет – это вопрос уже после сезона", – сказал полузащитник.

А вот Максим Лунев вообще не стал обсуждать эту тему: "Не могу ответить", – лаконично резюмировал Максим.