Ашур получил полную компенсацию по контракту после увольнения из Полесья

Уже бывший главный тренер " Полесья " Имад Ашур, который недавно был уволен со своей должности, получил денежную компенсацию за досрочный разрыв контракта клубом. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, контракт тренера был рассчитан до лета 2026 года и президент клуба Геннадий Буткевич выполнил перед тренером все контрактные обязательства за это время.

При этом источник отмечает, что зарплата тренера в "Полесье" составляла 10 тысяч долларов в месяц.

Также отмечается, что Буткевич и Ашур на личностном уровне расстались без малейших человеческих претензий друг к другу.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ну и напомним, что перед последним туром "Полесье" идет на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ и является фаворитом в борьбе за Лигу конференций.