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Ашур получил полную компенсацию по контракту после увольнения из Полесья
Названа зарплата тренера
polissyafc.com
Уже бывший главный тренер "
По данным источника, контракт тренера был рассчитан до лета 2026 года и президент клуба Геннадий Буткевич выполнил перед тренером все контрактные обязательства за это время.
При этом источник отмечает, что зарплата тренера в "Полесье" составляла 10 тысяч долларов в месяц.
Также отмечается, что Буткевич и Ашур на личностном уровне расстались без малейших человеческих претензий друг к другу.
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Ну и напомним, что перед последним туром "Полесье" идет на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ и является фаворитом в борьбе за Лигу конференций.
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