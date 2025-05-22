Ванат находится в шорт-листе английского клуба, - источник

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал, на кого из игроков " Динамо " есть спрос из-за границы.

"По состоянию на сейчас я вижу реализацию только одного варианта для "Динамо", и это может стать реальностью после финала Чемпионшипа – после матча "Сандерленд" – "Шеффилд". Дело в том, что в шорт-листе "Сандерленда" действительно присутствует Владислав Ванат. И это не просто какой-то длиннющий список. Это реальный выбор из 2-3 кандидатур", – сказал Спиваковский.

Ранее была информация, что за Ванатом следят "Эвертон" и "Лидс Юнайтед", а также к игроку проявляет интерес турецкий "Трабзонспор".

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Добавим, что в этом сезоне Владислав Ванат забил 21 гол и отдал 8 ассистов в 44 матчах за "Динамо" во всех турнирах. По данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 11 миллионов евро.