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Ванат находится в шорт-листе английского клуба, - источник
И это может стать реальностью после финала Чемпионшипа
Фото: ФК Динамо Київ
Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал, на кого из игроков "
"По состоянию на сейчас я вижу реализацию только одного варианта для "Динамо", и это может стать реальностью после финала Чемпионшипа – после матча "Сандерленд" – "Шеффилд".
Дело в том, что в шорт-листе "Сандерленда" действительно присутствует Владислав Ванат. И это не просто какой-то длиннющий список. Это реальный выбор из 2-3 кандидатур", – сказал Спиваковский.
Ранее была информация, что за Ванатом следят "Эвертон" и "Лидс Юнайтед", а также к игроку проявляет интерес турецкий "Трабзонспор".
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Добавим, что в этом сезоне Владислав Ванат забил 21 гол и отдал 8 ассистов в 44 матчах за "Динамо" во всех турнирах. По данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 11 миллионов евро.
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