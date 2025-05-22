  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ванат находится в шорт-листе английского клуба, - источник

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ванат находится в шорт-листе английского клуба, - источник

Премьер-лига
Обновлено

И это может стать реальностью после финала Чемпионшипа

Ванат находится в шорт-листе английского клуба, - источник

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал, на кого из игроков "Динамо" есть спрос из-за границы.

"По состоянию на сейчас я вижу реализацию только одного варианта для "Динамо", и это может стать реальностью после финала Чемпионшипа – после матча "Сандерленд" – "Шеффилд".

Дело в том, что в шорт-листе "Сандерленда" действительно присутствует Владислав Ванат. И это не просто какой-то длиннющий список. Это реальный выбор из 2-3 кандидатур", – сказал Спиваковский.

Ранее была информация, что за Ванатом следят "Эвертон" и "Лидс Юнайтед", а также к игроку проявляет интерес турецкий "Трабзонспор".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Владислав Ванат забил 21 гол и отдал 8 ассистов в 44 матчах за "Динамо" во всех турнирах. По данным популярного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Шесть игроков Карпат, которые пришли при Маркевиче, летом могут покинуть команду
yellow-arrow
Ашур получил полную компенсацию по контракту после увольнения из Полесья
yellow-arrow
Оболонь – Левый Берег. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.05.2025
Динамо (Киев) Сандерленд Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
22.05.2025 в 19:29
вот же сказочники, на кого этот бред рассчитан?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
22.05.2025 в 19:29
вот же сказочники, на кого этот бред рассчитан?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости