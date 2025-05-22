Два легионера Шахтера досрочно отправились в отпуск

В заключительном туре УПЛ, в котором " Шахтер " сыграет с "Рухом", "горнякам" не помогут сразу двое легионеров - тунисский защитник Алаа Грам и грузинский защитник Иракли Азаров.

Как сообщает Telegram-канал Inside UPL, оба попросили отпустить их в отпуск раньше по семейным обстоятельствам, и Марино Пушич этому не возражал. Оба игрока уже отправились домой.

Также отмечается, что в матче с Рухом в субботу, 24 мая, ожидается ротация состава, а также стало известно, что на поле появится Ефим Конопля после тяжелой травмы.

Напомним, что Алаа Грам в этом сезоне сыграл 12 игр за "Шахтер" во всех турнирах, а Иракли Азаров провел 16 игр и отметился двумя ассистами.