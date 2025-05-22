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Два легионера Шахтера досрочно отправились в отпуск
Отпросились у тренера по семейным обстоятельствам
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В заключительном туре УПЛ, в котором "
Как сообщает Telegram-канал Inside UPL, оба попросили отпустить их в отпуск раньше по семейным обстоятельствам, и Марино Пушич этому не возражал. Оба игрока уже отправились домой.
Также отмечается, что в матче с Рухом в субботу, 24 мая, ожидается ротация состава, а также стало известно, что на поле появится Ефим Конопля после тяжелой травмы.
Напомним, что Алаа Грам в этом сезоне сыграл 12 игр за "Шахтер" во всех турнирах, а Иракли Азаров провел 16 игр и отметился двумя ассистами.
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