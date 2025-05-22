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Верес ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером и может продать одного из лидеров в Полесье
На Игоря Харатина есть спрос
Фото: НК Верес
Руководство "
Также у "Вереса" есть два предложения от клубов УПЛ по продаже одного из лидеров команды, хавбека Игоря Харатина. И одно из этих предложений – от "Полесья".
Вариант с "Полесьем" выглядит довольно вероятным из-за дружеских отношений между президентами клубов – Иваноом Надеиным и Геннадием Буткевичем.
Ну и напомним, что "Верес" за тур до окончания сезона идет на 9-м месте в турнирной таблице, не претендуя на еврокубки и не опасаясь вылета из УПЛ.
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