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Верес ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером и может продать одного из лидеров в Полесье

Премьер-лига
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На Игоря Харатина есть спрос

Верес ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером и может продать одного из лидеров в Полесье

Фото: НК Верес

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Руководство "Вереса" ведет переговоры с главным тренером команды Олегом Шандруком и спортивным директором Юрием Габовдой о продлении контрактов с клубом, сообщает ТаТоТаке.

Также у "Вереса" есть два предложения от клубов УПЛ по продаже одного из лидеров команды, хавбека Игоря Харатина. И одно из этих предложений – от "Полесья".

Вариант с "Полесьем" выглядит довольно вероятным из-за дружеских отношений между президентами клубов – Иваноом Надеиным и Геннадием Буткевичем.

Ну и напомним, что "Верес" за тур до окончания сезона идет на 9-м месте в турнирной таблице, не претендуя на еврокубки и не опасаясь вылета из УПЛ.

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Юрий Габовда Олег Шандрук Игорь Харатин Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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