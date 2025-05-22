Источник: Два итальянских клуба ведут переговоры по Судакову. Еще три - делали запрос по игроку

Два итальянских клуба ведут переговоры с " Шахтером " по поводу трансфера хавбека горняков Георгия Судакова.

Как сообщает журналист издания Goal Валентин Фарлан, эти клубы – "Наполи" и "Ювентус".

Также, по данным источника, еще три европейских клуба делали запрос относительно игрока. Это английские "Брентфорд" и "Вест Хэм", а также португальский "Порту".

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Также отмечается, что "Шахтер" хочет получить за Георгия не менее 40 млн евро.

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Напомним, что по последней информации, "Наполи" предлагал 35 млн евро за игрока и еще 5 в размере возможных бонусов, в то время как "Шахтер" хочет получить не менее 40 млн евро единым платежом, а также бонусы и процент от будущего трансфера.

В этом сезоне 22-летний Судаков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах за донецкую команду.