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Источник: Два итальянских клуба ведут переговоры по Судакову. Еще три - делали запрос по игроку

Премьер-лига
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Источник: Два итальянских клуба ведут переговоры по Судакову. Еще три - делали запрос по игроку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два итальянских клуба ведут переговоры с "Шахтером" по поводу трансфера хавбека горняков Георгия Судакова.

Как сообщает журналист издания Goal Валентин Фарлан, эти клубы – "Наполи" и "Ювентус".

Также, по данным источника, еще три европейских клуба делали запрос относительно игрока. Это английские "Брентфорд" и "Вест Хэм", а также португальский "Порту".

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Также отмечается, что "Шахтер" хочет получить за Георгия не менее 40 млн евро.

Читайте такжеИтальянский журналист заявил, что Наполи уже достиг договоренности с Судаковым и его семьей

Напомним, что по последней информации, "Наполи" предлагал 35 млн евро за игрока и еще 5 в размере возможных бонусов, в то время как "Шахтер" хочет получить не менее 40 млн евро единым платежом, а также бонусы и процент от будущего трансфера.

В этом сезоне 22-летний Судаков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах за донецкую команду.

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Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
22.05.2025 в 21:12
Яка Італія,оце фантазери,турки може й візьмуть...
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0
1
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Комментарии 4
Не люблю футбол (Хорол)
22.05.2025 в 21:12
Яка Італія,оце фантазери,турки може й візьмуть...
Ответить
0
1
andrey B
22.05.2025 в 21:36
сиди и не тявкай
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.05.2025 в 21:07
Задрали своїми "продажами"!"Темп" Шепетівка це поліно купить!..
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2
1
andrey B
22.05.2025 в 21:35
ты своих продай лопух
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0
0

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