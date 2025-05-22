Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Два итальянских клуба ведут переговоры по Судакову. Еще три - делали запрос по игроку
Сага продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine
Два итальянских клуба ведут переговоры с "
Как сообщает журналист издания Goal Валентин Фарлан, эти клубы – "Наполи" и "Ювентус".
Также, по данным источника, еще три европейских клуба делали запрос относительно игрока. Это английские "Брентфорд" и "Вест Хэм", а также португальский "Порту".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также отмечается, что "Шахтер" хочет получить за Георгия не менее 40 млн евро.
Напомним, что по последней информации, "Наполи" предлагал 35 млн евро за игрока и еще 5 в размере возможных бонусов, в то время как "Шахтер" хочет получить не менее 40 млн евро единым платежом, а также бонусы и процент от будущего трансфера.
В этом сезоне 22-летний Судаков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах за донецкую команду.
Популярное сейчас
- Суркис назвал приоритетные позиции для усиления Динамо
- Барселона приняла окончательное решение по поводу возвращения своей бывшей суперзвезды
- Экс-капитан сборной Украины может возглавить самый титулованный клуб Израиля
- Луческу: Одной из причин моего отъезда из Украины, было то, что я больше не мог выдержать минуту молчания перед матчами
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
Комментарии 4