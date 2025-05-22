Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ждем в Шахтере. В Турции пишут, что Туран уже попрощался с игроками Эюпспора
Туран все ближе к Шахтеру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий тренер Арда Туран, который пока что возглавляет местный "Эюпспор", согласовал с "
Более того, по данным источника, Туран уже дал понять команде, что матч турецкой Суперлиги против "Антальяспора" станет для него последним на посту главного тренера "Эюпспора".
После этого матча специалист покинет свою нынешнюю команду.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что недавно турецкие СМИ назвали
Популярное сейчас
- Суркис назвал приоритетные позиции для усиления Динамо
- Барселона приняла окончательное решение по поводу возвращения своей бывшей суперзвезды
- Сын легенды Динамо возвращается в клуб после аренды в Первой лиге
- Ротань уходит из Александрии? На него есть два основных претендента из Украины
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака