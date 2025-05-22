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Ждем в Шахтере. В Турции пишут, что Туран уже попрощался с игроками Эюпспора

Премьер-лига
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Туран все ближе к Шахтеру

Ждем в Шахтере. В Турции пишут, что Туран уже попрощался с игроками Эюпспора

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкий тренер Арда Туран, который пока что возглавляет местный "Эюпспор", согласовал с "Шахтером" условия контракта. Об этом пишет местный журналист Эртан Сузгун.

Более того, по данным источника, Туран уже дал понять команде, что матч турецкой Суперлиги против "Антальяспора" станет для него последним на посту главного тренера "Эюпспора".

После этого матча специалист покинет свою нынешнюю команду.

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Напомним, что недавно турецкие СМИ назвали условия контракта и зарплату Турана в "Шахтере".

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Опубликовал: Михаил Черныш
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