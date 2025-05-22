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Матч против Руха станет для Пушича последним на посту главного тренера Шахтера, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Арда Туран - главный фаворит на замену Пушичу

Матч против Руха станет для Пушича последним на посту главного тренера Шахтера, - СМИ

shakhtar.com

Новина українською

Матч 30-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" сыграет на выезде с "Рухом", станет последним в качестве главного тренера "горняков" Марино Пушича.

Об этом сообщает ТаТоТоке.

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Также источник отмечает, что фаворитом в шорт-листе "горняков" действительно является Арда Туран, но документы между тренером и клубом еще не подписаны, так как стороны еще не успели утвердить все детали сотрудничества.

Напомним, что матч "Рух" - "Шахтер" состоится в субботу, 24 мая.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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