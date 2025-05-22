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Матч против Руха станет для Пушича последним на посту главного тренера Шахтера, - СМИ
Арда Туран - главный фаворит на замену Пушичу
shakhtar.com
Матч 30-го тура УПЛ, в котором "
Об этом сообщает ТаТоТоке.
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Также источник отмечает, что фаворитом в шорт-листе "горняков" действительно является Арда Туран, но документы между тренером и клубом еще не подписаны, так как стороны еще не успели утвердить все детали сотрудничества.
Напомним, что матч "Рух" - "Шахтер" состоится в субботу, 24 мая.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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