Матч против Руха станет для Пушича последним на посту главного тренера Шахтера, - СМИ

Матч 30-го тура УПЛ, в котором " Шахтер " сыграет на выезде с "Рухом", станет последним в качестве главного тренера "горняков" Марино Пушича.

Об этом сообщает ТаТоТоке.

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Также источник отмечает, что фаворитом в шорт-листе "горняков" действительно является Арда Туран, но документы между тренером и клубом еще не подписаны, так как стороны еще не успели утвердить все детали сотрудничества.

Напомним, что матч "Рух" - "Шахтер" состоится в субботу, 24 мая.