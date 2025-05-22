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Президент Зари рассматривает вариант возвращения одного из лучших тренеров в истории команды
Кресло под Младеном Бартуловичем качается
фото из свободных источников
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Также источник пишет, что уже есть и главный претендент на замену Бартуловича – это украинский специалист Викторы Скрипник.
Евгений Геллер готов вернуть 55-летнего специалиста в "Зарю" и близок к конкретному предложению. Сам Скрипник, после того как покинул "Металлист 1925", на протяжении сезона занимался повышением квалификации и не пугается возвращения в Украину.
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Однако также отмечается, что кроме "Зари" на экс-тренера "Вердера" претендует один из чешских клубов - с еврокубковыми амбициями.
Напомним, что Скрипник уже работал с "Зарей" с 2019-го по 2022 год, и при этом завоевывал с командой бронзовые медали УПЛ.
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