Агент Вернидуба: Юрий Николаевич не нуждается в том, чтобы его "предлагали", "продавали" или "рекламировали"

Основатель компании Phenomen Sports Ярослав Кондратюк, представляющий интересы украинского тренера Юрия Вернидуба, прокомментировал слухи о будущем украинского коуча.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что агенты тренера предлагали услуги тренера "Полесью" и ЛНЗ, но сейчас его кандидатура для этих клубов не актуальна.

"С таким опытом, уровнем, заслугами, количеством воспитанников, достигших топ-уровня, и тем фактом, что он — единственный украинский главный тренер, который за последнее десятилетие выступал в групповом этапе Лиги чемпионов, Юрий Николаевич не нуждается в том, чтобы его "предлагали", "продавали" или "рекламировали".

Это человек, чья репутация, по моему убеждению, настолько крепка, что ее вряд ли могут испортить отдельные вбросы или ангажированная информация со стороны клубов, блогеров, журналистов или болельщиков. Ни он, ни его представители не контактировали ни с одним клубом на этом этапе", – заявил Ярослав.