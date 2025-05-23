Близкий друг и кум. Селезнев назвал лучшего тренера УПЛ

Экс-форвард "Днепра" Евгений Селезнев назвал тренера УПЛ, которого ждет большое будущее. Евгений расхвалил Руслана Ротаня, который привел "Александрию" к серебпянным медалям в нынешнем сезоне.

– Сила "Днепра" была в коллективе?

– Именно так. В том числе с тренерами. Потому что не каждый тренер захочет давать свои деньги в качестве премий, а Мирон Богданович это делал. Мы бы играли и без этого, но он показал, насколько уважает и ценит труд людей. Эмоции, которые мы получили в том сезоне – на всю жизнь. И сколько до сих пор вижу людей из разных уголков Украины – все благодарны за тот сезон.

– Лидером этого коллектива был Руслан Ротань?

– И он, и вся команда в целом была лидером. Зозуля, Коноплянка, Лаштувка, многие другие – был очень мощный и надежный скелет. А Ротань для меня – это близкий друг, кум, отличный человек. Лично для меня он имел, имеет и будет иметь огромное значение. В футбольном плане – капитан и лидер команды. Сейчас он феноменальный тренер, и я уверен, что у него будет большое будущее.