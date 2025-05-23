Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Близкий друг и кум. Селезнев назвал лучшего тренера УПЛ
Конечно же это Руслан Ротань
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Экс-форвард "Днепра" Евгений Селезнев назвал тренера УПЛ, которого ждет большое будущее. Евгений расхвалил Руслана Ротаня, который привел "Александрию" к серебпянным медалям в нынешнем сезоне.
– Сила "Днепра" была в коллективе?
– Именно так. В том числе с тренерами. Потому что не каждый тренер захочет давать свои деньги в качестве премий, а Мирон Богданович это делал. Мы бы играли и без этого, но он показал, насколько уважает и ценит труд людей. Эмоции, которые мы получили в том сезоне – на всю жизнь. И сколько до сих пор вижу людей из разных уголков Украины – все благодарны за тот сезон.
– Лидером этого коллектива был Руслан Ротань?
– И он, и вся команда в целом была лидером. Зозуля, Коноплянка, Лаштувка, многие другие – был очень мощный и надежный скелет. А Ротань для меня – это близкий друг, кум, отличный человек. Лично для меня он имел, имеет и будет иметь огромное значение. В футбольном плане – капитан и лидер команды. Сейчас он феноменальный тренер, и я уверен, что у него будет большое будущее.
Популярное сейчас
- Шахтер и Динамо поборются за защитника Александрии
- "Время пришло". Модрич прощается с Реалом
- Канцлер Германии сделал тревожное заявление относительно сроков завершения войны в Украине
- Динамо определилось с будущим Караваева
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения