Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Текущая беспроигрышная серия Динамо – одна из самых длинных для киевлян в чемпионате Украины
Столичный клуб не уступает с прошлого мая
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
В 29-м туре УПЛ подопечные Александра Шовковского поделили очки с "Черноморцем" в Одессе (1:1). Чемпион Украины продолжил свою беспроигрышную серию в национальном первенстве до 31-го поединка. Успешный отрезок начался в мае прошлого года после поражения "Шахтеру" (0:1).
Только в четырех случаях "Динамо" дольше не проигрывало в высшем дивизионе. Рекорд клуба – 38 встреч (11.05.2014–16.10.2015), на стыке тысячелетий коллектив не уступал 33 поединка (12.07.1999–30.07.2000).
Аналогичная серия продолжалась с 21 июля 2006 по 5 августа 2007-го. В начале столетия столичная команда выступала без поражений 32 матча (15.04.2001–03.06.2002).
Популярное сейчас
- Марина Бех-Романчук впервые после отстранения обратилась к болельщикам
- Источник: Два итальянских клуба ведут переговоры по Судакову. Еще три - делали запрос по игроку
- Ашур получил полную компенсацию по контракту после увольнения из Полесья
- Луческу: Одной из причин моего отъезда из Украины, было то, что я больше не мог выдержать минуту молчания перед матчами
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения