  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Текущая беспроигрышная серия Динамо – одна из самых длинных для киевлян в чемпионате Украины

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Текущая беспроигрышная серия Динамо – одна из самых длинных для киевлян в чемпионате Украины

Премьер-лига
Обновлено

Столичный клуб не уступает с прошлого мая

Текущая беспроигрышная серия Динамо – одна из самых длинных для киевлян в чемпионате Украины

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

В 29-м туре УПЛ подопечные Александра Шовковского поделили очки с "Черноморцем" в Одессе (1:1). Чемпион Украины продолжил свою беспроигрышную серию в национальном первенстве до 31-го поединка. Успешный отрезок начался в мае прошлого года после поражения "Шахтеру" (0:1).

Читайте такжеСуркис: Ванат? Трансферы делаются в тишине

Только в четырех случаях "Динамо" дольше не проигрывало в высшем дивизионе. Рекорд клуба – 38 встреч (11.05.2014–16.10.2015), на стыке тысячелетий коллектив не уступал 33 поединка (12.07.1999–30.07.2000).

Аналогичная серия продолжалась с 21 июля 2006 по 5 августа 2007-го. В начале столетия столичная команда выступала без поражений 32 матча (15.04.2001–03.06.2002).

По теме
yellow-arrow
Инсайдер объяснил, какая судьба ждет 12 легионеров Черноморца
yellow-arrow
Близкий друг и кум. Селезнев назвал лучшего тренера УПЛ
yellow-arrow
Агент Вернидуба: Юрий Николаевич не нуждается в том, чтобы его "предлагали", "продавали" или "рекламировали"
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости