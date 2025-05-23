Текущая беспроигрышная серия Динамо – одна из самых длинных для киевлян в чемпионате Украины

В 29-м туре УПЛ подопечные Александра Шовковского поделили очки с "Черноморцем" в Одессе (1:1). Чемпион Украины продолжил свою беспроигрышную серию в национальном первенстве до 31-го поединка. Успешный отрезок начался в мае прошлого года после поражения "Шахтеру" (0:1).

Только в четырех случаях "Динамо" дольше не проигрывало в высшем дивизионе. Рекорд клуба – 38 встреч (11.05.2014–16.10.2015), на стыке тысячелетий коллектив не уступал 33 поединка (12.07.1999–30.07.2000).

Аналогичная серия продолжалась с 21 июля 2006 по 5 августа 2007-го. В начале столетия столичная команда выступала без поражений 32 матча (15.04.2001–03.06.2002).