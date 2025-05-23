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"Все было поставлено на выигрыш чемпионата": Суркис – о результатах Динамо в ЛЕ

Премьер-лига
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Ставка сыграла

"Все было поставлено на выигрыш чемпионата": Суркис – о результатах Динамо в ЛЕ

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис подвел итоги этого сезона, проанализировав турниры, в которых выступали киевляне.

"В еврокубках был провал, откровенно могу сказать, что все было поставлено на выигрыш чемпионата Украины. Все действия, которые были в течение этого сезона, были согласованы со мной Александром Шовковским. Я не могу сказать, что мы намеренно поставили провал в еврокубках, для нас очень большое значение имеют еврокубки, потому что можно показать себя с наилучшей стороны".

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"Это для футболистов реклама. Мы должны понимать, что чемпионат Украины не все видят в Европе. А все ребята хотят и мечтают играть в Европе, поэтому это очень важно. Мы будем в следующем сезоне делать так, чтобы мы выступили лучше", – заверил функционер.

В субботу "Динамо" сыграет последний матч сезона против "Колоса".

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Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Алекс1955 (Донецк)
23.05.2025 в 08:12
Ну і що? Виграли чемпіонат за тур до кінця сезону. Зірку намалювали. ЛЧ не світить, тому що там треба грати ТРИ тури відбору з ЧЕМПІОНАМИ своїх країн, а умовний Гіблартар відсіється у першому турі. А ще, здається два роки тому назад чемпіон попадав в ЛЧ автоматично. Гроші за ЛЄ (куди теж не гарантоване попадання) або ЛК в рази менші ніж у ЛЧ. Єдине - виліт не після пешогож програшу в кваліфікації. А Україна вже у другій двадцятці рейтингу і катиться все нижче.
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2
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Комментарии 2
Алекс1955 (Донецк)
23.05.2025 в 08:12
Ну і що? Виграли чемпіонат за тур до кінця сезону. Зірку намалювали. ЛЧ не світить, тому що там треба грати ТРИ тури відбору з ЧЕМПІОНАМИ своїх країн, а умовний Гіблартар відсіється у першому турі. А ще, здається два роки тому назад чемпіон попадав в ЛЧ автоматично. Гроші за ЛЄ (куди теж не гарантоване попадання) або ЛК в рази менші ніж у ЛЧ. Єдине - виліт не після пешогож програшу в кваліфікації. А Україна вже у другій двадцятці рейтингу і катиться все нижче.
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2
0
жека-киев (биг виладж)
23.05.2025 в 07:58
А так хлопці аж в Германію їздили на єк, шоб чемпіонат виграти !?А без цього було не можна значить!
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