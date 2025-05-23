"Все было поставлено на выигрыш чемпионата": Суркис – о результатах Динамо в ЛЕ

Президент "Динамо" Игорь Суркис подвел итоги этого сезона, проанализировав турниры, в которых выступали киевляне.

"В еврокубках был провал, откровенно могу сказать, что все было поставлено на выигрыш чемпионата Украины. Все действия, которые были в течение этого сезона, были согласованы со мной Александром Шовковским. Я не могу сказать, что мы намеренно поставили провал в еврокубках, для нас очень большое значение имеют еврокубки, потому что можно показать себя с наилучшей стороны".