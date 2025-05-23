Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Все было поставлено на выигрыш чемпионата": Суркис – о результатах Динамо в ЛЕ
Ставка сыграла
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо" Игорь Суркис подвел итоги этого сезона, проанализировав турниры, в которых выступали киевляне.
"В еврокубках был провал, откровенно могу сказать, что все было поставлено на выигрыш чемпионата Украины. Все действия, которые были в течение этого сезона, были согласованы со мной Александром Шовковским. Я не могу сказать, что мы намеренно поставили провал в еврокубках, для нас очень большое значение имеют еврокубки, потому что можно показать себя с наилучшей стороны".
"Это для футболистов реклама. Мы должны понимать, что чемпионат Украины не все видят в Европе. А все ребята хотят и мечтают играть в Европе, поэтому это очень важно. Мы будем в следующем сезоне делать так, чтобы мы выступили лучше", – заверил функционер.
В субботу "Динамо" сыграет последний матч сезона против "Колоса".
Популярное сейчас
- Александрия для матчей квалификации Лиги конференций рассматривает стадион, который открыли в марте
- Президент Зари рассматривает вариант возвращения одного из лучших тренеров в истории команды
- Ашур получил полную компенсацию по контракту после увольнения из Полесья
- Луческу: Одной из причин моего отъезда из Украины, было то, что я больше не мог выдержать минуту молчания перед матчами
- Игроки Динамо устроили семейный день после чемпионства
- Карим Бензема купил новый BMW за 138 тысяч фунтов — пополнение в автопарке звёздного футболиста
Комментарии 2