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Ингулец - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ингулец - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Ворскла
"Ингулец" встретится с "Ворсклой" в рамках заключительного тура УПЛ. Поединок пройдет в Александрии на стадионе "Ника".
Это будет ключевая игра за выживание для обеих команд: поражение означает вылет, а победа - шанс спастись через переходные матчи.
Петровцы занимают 15-е место, набрав 23 очка. Полтавчане с 26 пунктами располагаются на 13-й позиции.
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Начало поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 30-й тур. 23.05.2025
Александрия, КСК "Ника"
"Ингулец" 15:30 "Ворскла"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
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