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Кривбасс провел открытую тренировку для болельщиков

Премьер-лига

Поддержка 12-го игрока

Кривбасс провел открытую тренировку для болельщиков

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

21 мая "Кривбасс" провел открытую тренировку для болельщиков на клубной базе.

Почти сотня фанатов наблюдали за работой команды, поддерживали ребят каждым действием и заряжали позитивом, сообщает пресс-служба криворожан.

После занятия болельщиков ждала самая приятная часть мероприятия: фото, автографы, селфи и искреннее общение с любимыми игроками.

"Спасибо каждому, кто был рядом! Ваша поддержка - наш 12-й игрок. Именно с такими эмоциями "Кривбасс" настраивается на важную дуэль в Житомире", - отметили в клубной пресс-службе.

Напомним, в заключительном туре УПЛ "Кривбасс" сыграет на выезде против "Полесья". Поединок состоится 25 мая и начнется в 18:00.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
23.05.2025 в 09:01
Кривбассу в Еврокубках быть!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
23.05.2025 в 09:01
Кривбассу в Еврокубках быть!
Ответить
0
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