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Кривбасс провел открытую тренировку для болельщиков
Поддержка 12-го игрока
Фото: ФК Кривбас
21 мая "Кривбасс" провел открытую тренировку для болельщиков на клубной базе.
Почти сотня фанатов наблюдали за работой команды, поддерживали ребят каждым действием и заряжали позитивом, сообщает пресс-служба криворожан.
После занятия болельщиков ждала самая приятная часть мероприятия: фото, автографы, селфи и искреннее общение с любимыми игроками.
"Спасибо каждому, кто был рядом! Ваша поддержка - наш 12-й игрок. Именно с такими эмоциями "Кривбасс" настраивается на важную дуэль в Житомире", - отметили в клубной пресс-службе.
Напомним, в заключительном туре УПЛ "Кривбасс" сыграет на выезде против "Полесья". Поединок состоится 25 мая и начнется в 18:00.
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