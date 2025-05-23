21 мая "Кривбасс" провел открытую тренировку для болельщиков на клубной базе.

Почти сотня фанатов наблюдали за работой команды, поддерживали ребят каждым действием и заряжали позитивом, сообщает пресс-служба криворожан.

После занятия болельщиков ждала самая приятная часть мероприятия: фото, автографы, селфи и искреннее общение с любимыми игроками.

"Спасибо каждому, кто был рядом! Ваша поддержка - наш 12-й игрок. Именно с такими эмоциями "Кривбасс" настраивается на важную дуэль в Житомире", - отметили в клубной пресс-службе.

Напомним, в заключительном туре УПЛ "Кривбасс" сыграет на выезде против "Полесья". Поединок состоится 25 мая и начнется в 18:00.