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Оболонь - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Левый Берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.05.2025⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Оболонь" сыграет в родных стенах с "Левым Берегом" в рамках заключительного тура УПЛ.
Для обеих команд это игра за выживание. "Пивоварам" достаточно сыграть вничью, чтобы сохранить прописку в УПЛ. Победа "аистов" обеспечит им место в переходных матчах, а поражение может привести к вылету из элитного дивизиона.
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Начало поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 30-й тур. 23.05.2025
Киев, "Оболонь Арена"
"Оболонь" 15:30 "Левый Берег"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ
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