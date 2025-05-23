Оболонь - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Оболонь" сыграет в родных стенах с "Левым Берегом" в рамках заключительного тура УПЛ.

Для обеих команд это игра за выживание. "Пивоварам" достаточно сыграть вничью, чтобы сохранить прописку в УПЛ. Победа "аистов" обеспечит им место в переходных матчах, а поражение может привести к вылету из элитного дивизиона.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Начало поединка - в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 30-й тур. 23.05.2025

Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" 15:30 "Левый Берег"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ